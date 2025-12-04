Todde “Vertice di maggioranza sereno, presto Agus sarà il nuovo assessore all’Agricoltura”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Un vertice sereno dove ci siamo confrontati su tanti temi, anche sul funzionamento della coalizione. Ci sono temi importanti, amministrative, questioni territoriali, è importanti darsi metodo ed è importante che tutti quelli che costituiscono la coalizione si sentano rappresentati”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine del vertice di maggioranza a Villa Devoto.

“Presidenza dell’Egas? Egas è un ente dei sindaci e della Regione, è quindi corretto dare la possibilità ai sindaci di lavorare. Bisogna avere unità, l’acqua è di tutti non di una parte politica. Devono trovare loro una sintesi unitaria” ha spiegato Todde sul caso che sta scaldando gli animi in maggioranza.

“Al Pd non bisogna far capire nulla, è una forza politica adulta. Sul piano così importante dell’acqua dobbiamo lavorare per superare le divergenze. Il Pd non rema da un’altra parte, dice che l’acqua è pubblica e che questa è la direzione che stiamo seguendo, come da programma di governo”. E sull’assessorato all’Agricoltura: “Da tempo c’eravamo accordati con i Progressisti per Francesco Agus all’Agricoltura, sarà lui il nuovo assessore”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).