Todde “Sul 41 Bis in Sardegna prospettive terrificanti, serve responsabilità”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Io posso dire che noi diciamo la verità. Il verbale della seduta del 18 dicembre della conferenza Stato-Regioni ricorda l’unico contesto istituzionale in cui io mi posso confrontare con il governo e conferma quanto è stato detto: tre carceri, Uta, Bancali e Badu ‘e Carros, completamente dedicati al 41 bis, con numeri e prospettive che sono terrificanti per la Sardegna. Quindi quello che bisogna fare adesso è una presa di responsabilità di tutte le parti politiche, abbandonare i colori e cominciare a difendere la propria terra”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine della presentazione dei preliminari dell’America’s cup a Cagliari.

“La Sardegna è terra di sviluppo – ha aggiunto – lo stiamo vedendo oggi con questo evento e con quello che stiamo riuscendo a fare anche a livello di investimenti economici e di prospettive e non ci meritiamo di essere considerati come la cayenna d’Italia”.

Todde presenterà inoltre un’informativa urgente in Consiglio regionale: “È ora di chiedere conto di quello che dice a chi, invece, aveva parlato di allarmismi e che aveva parlato di posizioni diverse da parte del Governo centrale – tuona in riferimento ai parlamentari sardi del centrodestra – Perché il Governo centrale è stato assolutamente coerente: quello che ha detto sta facendo”.

