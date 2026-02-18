Todde “Su Sider Alloys lavoro importante, serve un tavolo interministeriale”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Dal tavolo è emerso il riconoscimento del lavoro fatto dagli assessori, sia dell’Industria che del Lavoro. Era importante collaborare col Governo e la ministra Calderone si è spesa molto per chiudere la vicenda. Quando il lavoro viene fatto correttamente va riconosciuto. Questo tema deve avere una spinta ulteriore e deve vedere tutti uniti”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine del tavolo regionale sulla vertenza Sider Alloys.

“Il nostro metodo interassessoriale però va portato anche a livello governativo – ammonisce Todde – i tavoli al Mimit non sono più sufficienti. Serve un tavolo non sulla singola vertenza, ma per le esigenze del territorio. La richiesta che farò alla presidente del Consiglio è di un tavolo che vede tutti i ministri coinvolti”.

E aggiunge: “La Regione farà la sua parte, con un impulso rilanciato sulla nostra proposta di politiche industriali. Noi vogliamo sempre di più, non come un territorio che chiede più investimenti ma come un sistema maturo per ricevere investimenti, perché sta diventando competitivo”.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).