CAGLIARI (ITALPRESS) – “Abbiamo approvato in Giunta un piano da oltre 74 milioni di euro per migliorare ospedali, ambulatori e strutture sanitarie in tutta la Sardegna. Un investimento per modernizzare la sanità, renderla più sicura, efficiente e vicina ai cittadini, dagli ospedali universitari alle Case della Salute, fino ai presidi territoriali di ARES e AREUS”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, commenta il programma triennale 2025-2027 di interventi per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico del sistema sanitario regionale.

Il piano prevede svariati interventi nelle varie Asl, tra cui 11,8 milioni per quella di Sassari e 14 per quella di Cagliari, ma anche per le Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari (6,8 milioni di euro) e Sassari (8,1 milioni di euro), per l’Arnas Brotzu (3,7 milioni di euro) e per ARES (600 mila euro) e AREUS (500 mila euro). “Questo è un piano che rafforza la sicurezza, implementa l’efficienza energetica e l’innovazione tecnologica, ma soprattutto garantisce la qualità dell’assistenza e la dignità dei luoghi in cui si cura la salute” conclude Todde.

– foto d’archivio ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).