Todde “Nostro PPR pilastro della politica ambientale, va difeso e rivendicato”

NUORO (ITALPRESS) - "Il nostro piano paesaggistico è stato un pilastro della politica ambientale di questi anni, e va difeso e va ovviamente anche rivendicato. Vediamo in questi giorni gli attacchi continui che vengono attuati alle nostre coste, vediamo il tentativo di saltare le leggi regionali e l'autonomia regionale. Affrontare il tema del piano paesaggistico era uno dei punti qualificanti del nostro programma elettorale e anche delle mie dichiarazioni programmatiche". Così Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, a Nuoro a margine della quarta delle otto tappe territoriali promosse dalla Regione nell'ambito del percorso di aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale tvi/mca3 (fonte video: Regione Sardegna)