Lavoro, 623 mila contratti programmati dalle imprese a giugno

ROMA (ITALPRESS) - Sono quasi 623 mila le entrate programmate dalle imprese nel mese di giugno, mentre nel periodo giugno - agosto il fabbisogno complessivo raggiunge 1,5 milioni di contratti. Rispetto allo stesso mese del 2025 si registra una flessione di circa 15mila unità, mentre nel trimestre la riduzione è pari a circa quasi 42 mila entrate. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che elabora le previsioni occupazionali per il mese di giugno. Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro rimane elevato: nel mese di giugno risulta difficile reperire il 42% dei profili ricercati, una quota in lieve diminuzione rispetto alle precedenti rilevazioni ma ancora significativa. Si consolida la domanda di giovani: 190 mila le entrate destinate agli under 30. All’ interno dell’industria, il manifatturiero continua a rappresentare la componente principale della domanda, con opportunità concentrate nei comparti della meccanica ed elettronica, della metallurgia e dell’alimentare. gsl/gtr