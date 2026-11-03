Todde “Lavoro di squadra per l’Einstein Telescope”

LULA (NUORO) (ITALPRESS) - "La Regione ha dimostrato, insieme alla Ministra Bernini e al Governo, che quando si fa lavoro di squadra i risultati arrivano". Lo ha dichiarato la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in merito alla visita del Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e del Ministro della Scienza dello Stato libero di Sassonia, Sebastian Gemkow, al sito minerario di Sos Enattos, a Lula (NU), candidato a ospitare il futuro osservatorio di onde gravitazionali Einstein Telescope. "Abbiamo dimostrato che, lavorando insieme e portando avanti questa candidatura, promuovendo la Regione e promuovendo il territorio, i risultati si possono raggiungere - ha aggiunto -. Questo è un progetto della Sardegna insieme alla Sassonia, è un progetto europeo. È un'opportunità unica per noi". sat/gtr (fonte video: Regione Sardegna)