Todde incontra Giorgetti a Roma “Poste basi per accordo su vertenza entrate”

ROMA (ITALPRESS) – “È stato un incontro in cui si sono poste le basi per poter sperabilmente chiudere un accordo e chiuderlo in tempi brevi. Ci siamo confrontati su tutti i temi aperti, quindi sul capitolo delle mancate entrate degli anni passati, sull’insularità, sul fatto che ovviamente dobbiamo trovare un accordo con le altre Regioni a statuto speciale per il mancato gettito del 2025. Nell’ambito di queste direttrici abbiamo discusso di quale può essere una possibile soluzione per la Sardegna”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, dopo un’ora e mezza di incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti al Ministero dell’Economia e delle Finanze a Roma per la “vertenza entrate”.

Presente anche il vicepresidente e assessore del Bilancio Giuseppe Meloni. “Non abbiamo parlato ovviamente di numeri – ha proseguito la presidente – quelli saranno oggetto di un accordo tra i tecnici, ma sicuramente abbiamo definito delle basi per confrontarci nei prossimi giorni con l’obiettivo di chiudere a breve. Dunque posso dire che si è trattato di un incontro molto positivo, ringrazio il ministro Giorgetti per il confronto”, ha concluso Alessandra Todde.

Meloni ha aggiunto: “Il ministro ci è apparso molto disponibile, anche lui è intenzionato a chiudere questa vertenza nell’ambito del principio di leale collaborazione fra istituzioni. Chiaramente – ha proseguito Meloni – le partite in campo non riguardano solo il cosiddetto famigerato capitolo 1200, ma riguardano anche altre questioni riferite in particolare all’insularità e al mancato gettito da riforme fiscali. Noi vorremmo chiudere la partita per gli anni pregressi, ma vorremmo anche stabilizzare i nostri conti per il futuro perché chiaramente queste vicende che si sono accumulate negli anni non si debbano più ripetere: anche noi abbiamo diritto a portare avanti una programmazione che abbia delle risorse certe”.

