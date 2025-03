Todde incontra Confindustria “Tanti temi, il dialogo è continuo”

NUORO (ITALPRESS) – “Questa mattina, insieme all’assessore dell’Industria Emanuele Cani e al vicepresidente e assessore del Bilancio Giuseppe Meloni, ho incontrato a Nuoro i vertici della Confindustria Sardegna Centrale e una delegazione di imprenditori per affrontare le principali criticità che frenano lo sviluppo economico del territorio. Dalla carenza di infrastrutture alla complessità burocratica, dall’accesso al credito al costo dell’energia: sono temi su cui stiamo lavorando. Abbiamo avviato un percorso per rendere i bandi regionali più efficaci e vicini alle reali esigenze delle imprese, riducendo i tempi di accesso alle risorse e semplificando le procedure”. Lo scrive sui social la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. “Un altro nodo cruciale è il costo dell’energia, che incide pesantemente sulla competitività delle aziende. Per questo motivo, abbiamo già stanziato risorse significative per abbattere il peso delle bollette e incentivare l’autoproduzione da fonti rinnovabili – prosegue la governatrice – Chi investe nell’indipendenza energetica oggi può affrontare meglio le sfide del mercato domani”.

E ancora: “Altro punto chiave è il legame tra formazione e impresa: vogliamo rafforzare il coordinamento tra scuole, università e mondo produttivo affinché i giovani acquisiscano le competenze richieste dal mercato del lavoro e le imprese trovino professionalità qualificate. Abbiamo stanziato importanti risorse attraverso i Fondi di Sviluppo e Coesione ma il nostro obiettivo è trasformarli in progetti concreti con impatto reale sul tessuto economico e sociale della Sardegna. Così come il territorio non può permettersi di non utilizzare al meglio i 350 milioni per l’Eistein Telescope, sempre stanziati nell’ambito del FSC. La competitività della nostra regione passa anche dalla digitalizzazione: portare la banda ultra-larga nelle aree industriali e nei distretti produttivi significa garantire alle aziende strumenti adeguati per competere sui mercati globali e favorire l’innovazione. Serve anche un nuovo ruolo per la Sfirs, che deve rientrare in sintonia con le imprese”.

Todde conclude: “Il tavolo di oggi è solo un punto di partenza. Ci siamo lasciati con un metodo di lavoro chiaro: programmare un prossimo incontro dedicato alla logistica e ai trasporti, elementi fondamentali per la competitività. Un focus sarà anche sull’Einstein Telescope, progetto strategico per lo sviluppo delle imprese. Inoltre, sarà essenziale approfondire il tema del credito fiscale, strumento chiave per contrastare lo spopolamento. Il dialogo con il mondo imprenditoriale sarà continuo”.

– Foto Ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).