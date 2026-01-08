Todde in audizione in commissione Sanità “Confronto aspro ma corretto”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “L’audizione è servita per affrontare il percorso che è stato fatto e la sentenza della Corte costituzionale, che ricordo essere stata registrata il giorno di Natale e ha condizionato le decisioni della maggioranza. Soprattutto è servita a ripristinare chiarezza su ruoli e responsabilità. Fino a inizio di maggio 2025 sono stati in carica i direttori generali. Non si può prescindere dalle tempistiche, perché i commissari sono stati in carica 7 mesi. Il confronto in commissione è stato aspro, ma con modi corretti. La discussione deve sempre essere legata a ciò che c’è fuori dal palazzo, i cittadini sono poco interessati ai tecnicismi e ai pareri legali. Sono interessati a una sanità che funziona”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine dell’audizione di oggi nella commissione Sanità del Consiglio regionale.

“Con la maggioranza abbiamo condiviso un percorso di prudenza, attenderemo il passaggio al Tar il 14 e la successiva sentenza – ha aggiunto riguardo alla sentenza della Consulta che ha fatto decadere i commissari sanitari da lei scelti proprio alla vigilia di Natale – Non c’è alcuna vacanza, le Asl sono rette dai più anziani tra i direttori amministrativi e direttori sanitari. Prosegue il confronto fino alle nomine dei nuovi direttori generali. Noi ci siamo mossi in maniera prudenziale e ci siamo mossi con il parere di tecnici amministrativisti di primo livello”. Infine un passaggio sul suo ruolo di assessora alla Sanità ad interim e sul rapporto con gli alleati del Pd, di recente al centro di turbolenze proprio sulla questione Sanità: “Non sono appassionata a mantenere l’interim, ma sono appassionata alle cose che funzionano. Il rapporto con il Pd? Funziona, la maggioranza è solida, poi le singole posizioni restano tali”.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).