Todde “Impugnazione della legge sul Comparto unico da parte del Governo atto grave e politico”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “L’impugnazione della legge sul Comparto unico da parte del Governo è un atto grave e politico. Non riguarda cavilli tecnici, ma colpisce una scelta di giustizia, equità e autonomia approvata all’unanimità dal Consiglio regionale”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, esprime sui social il proprio malcontento per l’ennesimo provvedimento regionale impugnato dal Governo.

“Dopo quasi vent’anni, la Sardegna aveva finalmente messo fine alle disparità tra i lavoratori pubblici, riconoscendo pari diritti, pari dignità e pari tutele a chi ogni giorno manda avanti Comuni, enti locali e servizi essenziali – aggiunge – Il Governo oggi dice no a tutto questo. E lo fa mettendo in discussione per l’ennesima volta la nostra autonomia, rallentando una riforma attesa, necessaria e giusta, e colpendo direttamente le lavoratrici, i lavoratori sardi”. E conclude: “Questa è una scelta che danneggia la Sardegna, questa è una scelta che indebolisce i Comuni, questa è una scelta che mortifica il lavoro pubblico. Non accettiamo lezioni da chi, dal Governo, continua a bloccare riforme che servono ai territori”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Sardegna –

