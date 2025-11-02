Todde depone una corona di fiori sulla tomba dell’ex presidente sardo Melis

NUORO (ITALPRESS) – La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, questa mattina ha deposto una corona di fiori sulla tomba dell’ex Presidente Mario Melis, nel cimitero di Nuoro, in occasione del giorno della commemorazione dei defunti. Dopo un breve saluto ai familiari, la presidente, accompagnata dagli uomini del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, guidati dalla Commissaria Superiore di Nuoro, Gonaria Dettori, si è fermata con Antonio Melis, figlio dell’ex presidente, davanti alla tomba di Mario Melis, Presidente della Regione nel 1982 e poi di nuovo dal 1984 al 1989.

“Quest’anno, in occasione della ricorrenza dei defunti, ho voluto portare l’omaggio della Regione sulla tomba del presidente Mario Melis”, ha dichiarato Todde. “Un grande presidente – sottolinea – che ha amato la Sardegna e ha restituito ai sardi carattere e voglia di essere rappresentati correttamente, anche in un rapporto sano con il Governo centrale. Mai come in questi giorni l’attualità del suo pensiero ci torna in mente visto il passaggio importantissimo che dobbiamo fare relativamente al capitolo delle entrate e alle tante prerogative di questo governo che si finge autonomista, ma che in realtà è il più centralista di sempre. Quindi è un momento per ricordare la buona politica e con essa una Sardegna che ha avuto la schiena dritta“.

