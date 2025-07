Todde a Bruxelles per incontrare Fitto, sarà capodelegazione Italia tra i 30 rappresentanti regionali europei

CAGLIARI (ITALPRESS) – La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, guiderà domani, mercoledì 2 luglio, la delegazione italiana all’incontro ufficiale tra i 30 rappresentanti regionali europei e il vicepresidente esecutivo della Commissione UE per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto. L’appuntamento è programmato al palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea.

L’incontro rientra nell’iniziativa EURegions4Cohesion, che riunisce 149 Regioni del continente in difesa della Politica di coesione europea, considerata pilastro strategico per lo sviluppo sostenibile, la transizione ecologica e digitale e la riduzione delle disuguaglianze territoriali. In rappresentanza di tutte le Regioni italiane, sarà proprio Todde a prendere la parola durante il vertice, con il compito di esporre le crescenti preoccupazioni dei territori insulari e periferici per le prossime decisioni continentali.

L’incontro si inserisce in un percorso avviato dalle Regioni europee in sede europea nel 2024 in difesa degli interessi regionali, in vista della riforma della Politica di coesione dopo il 2027, e del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale che ne definirà la dotazione finanziaria e la struttura normativa, la cui presentazione da parte della Commissione è prevista per il prossimo 16 luglio.

Il coordinamento regionale ha inviato la scorsa settimana una lettera congiunta al Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen per chiedere un regolamento specifico per la Politica di coesione, senza che questa sia parte di una normativa più ampia afferente all’insieme dei finanziamenti europei che minerebbe la sua vocazione territoriale, ma anche il mantenimento della dimensione regionale nei futuri assetti regolamentari, sia nelle dotazioni finanziarie che nelle funzioni di programmazione e gestione delle risorse, evitando una sostanziale centralizzazione in capo ai Governi centrali delle risorse che metterebbe in discussione i punti di forza e le specificità dei territori.

L’iniziativa della Presidente si inserisce inoltre nel quadro dell’azione di pressione esercitata verso la presidente della Commissione Ursula van der Leyen dalla rete di Regioni dotate di potestà legislative, in cui la Sardegna opera attraverso il proprio ufficio di Bruxelles, che si è posizionata con una lettera ufficiale a favore del mantenimento dei fondi a destinazione territoriale nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale.

