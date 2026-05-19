Turisti dispersi nel Supramonte di Urzulei, salvati in elicottero

NUORO (ITALPRESS) – Turisti dispersi e salvati ieri pomeriggio nel Supramonte di Urzulei. Poco prima delle 19 è giunta alla Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Nuoro una richiesta di soccorso per 4 turisti di nazionalità Olandese che durante una escursione hanno perso l’orientamento ed erano impossibilitati a far rientro in autonomia al punto di partenza.

L’allarme è stato lanciato con l’SOS di un iPhone in loro possesso che è stato raccolto da un centro iPhone Italia con sede in Piemonte. L’operatore tramite messaggistica SMS con i dispersi, ha poi trasmesso le coordinate della loro posizione agli operatori dei Vigili del fuoco che, nell’immediato, hanno attivato l’elicottero Drago143 del Reparto Volo Sardegna di Alghero e congiuntamente alla squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tortolì hanno raggiunto il gruppo.

I 4 sono stati recuperati con una manovra al verricello per poi essere consegnati alla squadra dei Vigili del fuoco di Tortoli su una piazzola limitrofa. Tutti i membri del gruppo risultavano affaticati e spaventati ma in buono stato di salute per cui non è stato necessario l’intervento del personale medico.

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