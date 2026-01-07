Todde “Azzerate le liste d’attesa per le commissioni di invalidità civile nel Medio Campidano”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Lo avevamo anticipato alcune settimane fa e oggi lo confermiamo con soddisfazione: le liste d’attesa per le commissioni di invalidità civile nel Medio Campidano sono state eliminate. In questi mesi di riunioni e sopralluoghi abbiamo affrontato uno dei nodi più critici della ASL del territorio: attese interminabili per il riconoscimento dell’invalidità civile”. Lo dichiara la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in qualità di assessore ad interim della Sanità, commentando i passi avanti sulle liste d’attesa per le visite delle commissioni di invalidità civile nel Medio Campidano.

La situazione di partenza era particolarmente grave e vedeva circa 10.500 persone in attesa, con tempi di convocazione che si protraevano per mesi, in alcuni casi per anni. “Parliamo di una condizione con pesantissime ricadute sociali – ha sottolineato la presidente – Dietro ogni pratica ci sono persone fragili e famiglie lasciate sole, private di un diritto essenziale che deve essere garantito in tempi rapidi e certi”.

L’esecutivo regionale ha definito una sua strategia: riduzione dell’arretrato accumulato negli anni, rafforzamento del coordinamento tra Regione, Aziende sanitarie e INPS, incremento delle sedute delle commissioni mediche, riorganizzazione dei processi e monitoraggio costante dei tempi di risposta.

“Senza slogan o proclami, ci siamo rimboccati le maniche per individuare soluzioni concrete – ha aggiunto Todde – Il risultato è frutto dell’impegno dell’Assessorato alla Sanità, della direzione generale, amministrativa e sanitaria della ASL del Medio Campidano. Adesso sarà nostro compito estendere il metodo utilizzato nel Medio Campidano alle altre ASL della Sardegna, affinché il diritto al riconoscimento dell’invalidità civile sia garantito in modo uniforme e tempestivo su tutto il territorio regionale”. Todde ha anche ringraziato i consiglieri regionali per le segnalazioni e il personale medico sanitario per il lavoro svolto.

