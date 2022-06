ORANO (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Taranto 2026 sarà una grande opportunità per l’Italia, in particolare per la Puglia. Sapete quanti problemi ci sono legati all’ambiente: lo sport sarà una grande leva di riscossa, per dare un futuro diverso a tanti ragazzi e ragazze”. Queste le parole di Davide Tizzano, presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo, nella conferenza stampa di presentazione di Taranto 2026 a Casa Italia ad Orano. “Stiamo già lavorando per la prossima edizione – ha spiegato – Avere atleti di 26 nazioni, con gare di livello e tanti medagliati olimpici, sarà una grande opportunità. Lavoreremo molto affinchè non sia sprecato neppure un euro. Saranno costruiti soltanto due impianti, la piscina e un centro nautico che poi saranno aperti al pubblico. Negli eventi previsti per l’avvicinamento ai Giochi vogliamo promuovere una grande gara di canottaggio e invitare i più grandi equipaggi dell’otto, magari anche Oxford e Cambridge in modo da poter iniziare a parlare di grande sport a Taranto”.

