Nba, LeBron James lascia i Los Angeles Lakers

ROMA (ITALPRESS) – LeBron James e i Los Angeles Lakers si separano. Il 41enne statunitense, secondo i media a stelle e strisce, in particolare su Espn, avrebbe comunicato la sua intenzione di “cambiare aria” alla società violaoro.

Dopo nove stagioni, caratterizzate da 479 presenze e 12.402 punti, termina quindi la “storia d’amore” fra “The Kid from Akron” e il team di Los Angeles.

LeBron James potrebbe ora tornare ai Cleveland Cavaliers, dove ha già giocato fra il 2003 e il 2010 e fra il 2014 e il 2018, oppure andare ai Golden State Warriors per formare una coppia d’oro con Steph Curry.

FONTECCHIO RIMANE IN NBA, GIOCHERÀ UN ALTRO ANNO NEI MIAMI HEAT

Simone Fontecchio resterà ancora in Nba. Secondo i media statunitensi il cestista azzurro firmerà a breve per giocare un altro anno con la maglia dei Miami Heat, nei quali è approdato nel 2025 (dopo le esperienze con le maglie degli Utah Jazz e dei Detroit Pistons), collezionando in due stagioni 70 presenze e 597 punti. Per il 30enne Fontecchio si era parlato negli ultimi giorni di un possibile ritorno in Italia, sponda Olimpia Milano.

– foto IPA Agency –

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