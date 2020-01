Un omaggio a Mia Martini e a Domenico Modugno sul palco dell’Ariston. E’ quanto annuncia Tiziano Ferro pubblicando un’intervista doppia su Instagram.

Dalla clip, si ha la conferma che l’artista sarà presente ogni sera dal 4 all’8 febbraio sul palco della kermesse, per cantare alcuni successi che hanno costellato la sua ormai ventennale carriera, ma soprattutto per “rendere omaggio ai 70 anni del Festival” e quindi alle canzoni entrate nella sua vita – 40 anni a breve – “direttamente dalle porte del Teatro Ariston”.

Oltre al duetto con Massimo Ranieri su Perdere L’Amore, già confermato dal direttore artistico e presentatore di Sanremo70, Amadeus, nel corso della conferenza stampa ufficiale, rivela in questa occasione i titoli di altri due brani che intende interpretare per l’occasione: Almeno Tu Nell’Universo di Mia Martini e Nel Blu Dipinto di Blu di Domenico Modugno.

(ITALPRESS).