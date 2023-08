BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans ha presentato le sue dimissioni dalla Commissione europea. Una decisione che arriva a seguito della sua candidatura alle elezioni politiche nei Paesi Bassi.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso la sua gratitudine al vicepresidente esecutivo Timmermans “per i suoi molti anni di lavoro di successo per la Commissione e i cittadini europei” e ha accettato le dimissioni con effetto immediato.

Von der Leyen ha deciso di affidare il ruolo di vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo al vicepresidente Maros Sefcovic, e di assegnare temporaneamente la responsabilità del portafoglio per la politica di azione per il clima al vicepresidente Sefcovic fino alla nomina di un nuovo membro della Commissione di nazionalità olandese.

