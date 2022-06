ROMA (ITALPRESS) – La grande musica torna live, in tv, on line e in alcune tra le più suggestive piazze italiane. Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay arriva TIM Summer Hits, il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate che porterà dal vivo in 3 città e in tutte le case degli italiani le hit dell’estate 2022 con i più grandi nomi della musica italiana. Alla conduzione Andrea Delogu e Stefano De Martino. TIM Summer Hits celebra l’atteso ritorno della musica nelle piazze: sarà Roma, Città Eterna, ad accogliere la prima tappa dello show a Piazza del Popolo. Dopo Roma, tappe a Portopiccolo (Ts) e Rimini. Tantissimi gli artisti che calcheranno il palco del TIM Summer Hits. “Siamo pronti ad immergerci in quest’avventura con tutte le forze – dichiara Andrea Delogu – Quando mi hanno proposto di far parte di questa iniziativa non ho potuto dire di no”. “Nel momento in cui si accendono le telecamere noi entriamo nelle case degli italiani – aggiunge De Martino – Porteremo questi concerti non solo nelle abitazioni dei romani ma anche in quelle di tanta gente in tutto il Paese” ha detto Stefano De Martino. Tra questi Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alvaro Soler, Ana Mena, Arisa, Baby K, Biagio Antonacci, Blanco, Bob Sinclair, Boomdabash e Annalisa, Coez, Ditonellapiaga, Elisa, Elodie, Ermal Meta, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Berté, Gabry Ponte e Lumix, Gaia, Gaudiano, Ghali, Gianmaria, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Irama, J-Ax E Shade, Justin Quiles e Fred De Palma, La Rappresentante Di Lista, Madame, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Masini, Marco Mengoni, Margherita Vicario, Mario Biondi, Marracash, Matteo Bocelli, Matteo Romano, Michael Bublé, Michele Bravi, Mika, Myss Keta, Nek, Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Pristiess, Raf, Raphael Gualazzi, Tommaso Paradiso. Rai Radio 2 e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits. “Grazie a questo evento Roma riacquista la sua centralità – sottolinea il sindaco Gualtieri – Si tratta di un’iniziativa che porterà beneficio a tutta la città soprattutto a livello culturale. Siamo orgogliosi di presentare questa rassegna che si terrà nel cuore della Capitale”. Lo schema della manifestazione è ancora il modello integrato di partnership firmato Rai Pubblicità, inaugurato con successo al Festival di Sanremo e consolidato in occasione di Eurovision Song Contest: un progetto innovativo capace di valorizzare i due partner dell’evento, Tim – title sponsor – e Suzuki, attraverso un percorso crossmediale studiato ad hoc che abbraccia tutti i mezzi – tv, radio, digital, social, ma anche il territorio che è la risposta ideale ai brand che desiderano raggiungere il proprio pubblico in un’occasione di socialità e aggregazione come gli appuntamenti con la musica live.

