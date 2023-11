“Think Forestry”, Viganò “Sarà ripetuto in diverse zone d’Italia”

TORINO (ITALPRESS) - "Quest'attività verrà ripetuta in diverse zone d'Italia, è l'inizio di un percorso più ampio". Lo dice Paolo Viganò, fondatore di Rete Clima, in occasione della piantumazione di oltre 1000 alberi al parco Colletta di Torino nell'ambito del progetto "Think Forestry" di Intesa Sanpaolo. xb4/mgg/gtr