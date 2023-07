ROMA (ITALPRESS) – E’ disponibile la colonna sonora integrale della serie TV targata Hbo “The Idol”(in Italia disponibile su Sky), curata da The Weeknd. La pubblicazione avviene dopo che ieri sera è andata in onda l’ultima puntata della serie TV che ha esordito al Festival di Cannes lo scorso maggio, co-creata da Sam Levinson (Euphoria, HBO), Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim, con protagonisti Abel “The Weeknd” Tesfaye e Lily-Rose Depp. The Weeknd, inoltre, si è occupato insieme a Reza Fahim e Sam Levisson della scrittura e della produzione esecutiva.

-foto ufficio stampa The Weeknd-

(ITALPRESS).

