ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è possibile preordinare in esclusiva sullo Shop Universal due nuovi formati fisici di “Hurry Up Tomorrow”, il nuovo album di The Weeknd. La nuova versione dell’album, disponibile dal venerdì 16 maggio in formato 2LP e 2CD, conterrà la tracklist completa dell’ultimo progetto discografico dell’artista, finora disponibile in versione integrale solo in digitale. Fin dalle prime ore dopo la sua uscita, “Hurry Up Tomorrow” si è rivelato un successo. L’album, infatti, ha segnato un nuovo record come miglior debutto su Spotify nel 2025 con 58 milioni di stream. “Hurry Up Tomorrow” ha inoltre conquistato all’uscita la #1 nella chart Billboard 200, diventando il più grande debutto di sempre di The Weeknd nella classifica e il migliore ad ora del 2025, e la vetta delle classifiche Top Album Sales, R&B/Hip Hop e R&B Albums. Anche in Italia il successo di “Hurry Up Tomorrow” non è tardato: l’album, infatti, ha debuttato #2 nella Chart FIMI sia degli album sia di CD, Vinili e Musicassette più venduti della settimana ed è stabile in Top15. Il singolo estratto, “Cry For Me”, attualmente in rotazione nelle radio italiane, è il brano con il debutto migliore di quest’anno su Spotify a livello globale.

Poco dopo l’uscita dell’album, The Weeknd, ha rilasciato i videoclip ufficiali di “Cry For Me”, “Open Heart” e “Red Terror” e ha rilasciato sui suoi canali il trailer ufficiale di “Hurry Up Tomorrow”, il film nel quale sarà protagonista insieme a Jenna Ortega e Barry Keoghan. Il lungometraggio, scritto e diretto da Trey Edward Schults per Lionsgate, uscirà in tutti i cinema il 16 maggio 2025. Il thriller psicologico è ispirato e composto dalla nuova musica di The Weeknd, che ha curato la colonna sonora del film insieme a Daniel Lopatin. “Hurry Up Tomorrow” rappresenta il capitolo finale della straordinaria trilogia di The Weeknd, composta dai precedenti “Dawn FM” (disco di platino in Italia) e “After Hours” (triplo disco di platino in Italia), mostrando anche un lato più personale dell’artista. Il nuovo album arriva dopo il record segnato dal cantautore nel 2024: The Weeknd è diventato infatti il primo artista nella storia ad avere 27 canzoni con oltre 1 miliardo di streaming ciascuna su Spotify. In occasione dell’uscita, The Weeknd ha annunciato anche un nuovo tour negli stadi degli Stati Uniti e del Canada, previsto a partire da maggio 2025 e che vedrà la presenza anche di Playboi Carti.

Il nuovo album è stato anticipato da una serie di singoli di successo, tra cui “Sào Paulo” in collaborazione con Anitta. Recentemente, la superstar ha superato il suo stesso record di artista con il maggior numero di ascoltatori su Spotify, con oltre 120 milioni di ascoltatori mensili. Questa pietra miliare arriva sulla scia di record in classifica come “Timeless” con Playboi Carti, prodotta da Pharrell Williams, che ha debuttato nella Top 3 della Billboard Hot 100, e “Dancing in the Flames”.

