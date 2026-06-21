ROMA (ITALPRESS) – A quanto apprende il Tg1, le due sorelle di 16 e 12 anni, Sarah e Alisya, scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, sono state ritrovate dai carabinieri del Ros in una casa a Formia, in provincia di Latina, di proprietà di una zia. Sono state ritrovate in buone condizioni di salute. A darne notizia i social del Tg1.

La notizia poco dopo è stata confermata anche dai carabinieri in una nota: “Questa sera, nel comune di Formia, i Carabinieri del Comando provinciale dell’Aquila, coadiuvati dal Raggruppamento Operativo Speciale e dai militari del comando provinciale di Latina, coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, presente sul posto, hanno rintracciato le due sorelline Alisya e Sarah Di Giacinto, in buone condizioni di salute. Sono in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali”.

– Foto Instagram Tg1 –

(ITALPRESS).