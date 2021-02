Tg Sport ore 17.30 – 10/2/2021

In questa edizione del telegiornale sportivo: - Juve-Inter, Agnelli e Conte cosa rischiano? - Il pallone racconta...Juventus in finale e volano gli stracci - Morte Kobe Bryant, la perizia: Fu errore del pilota" - Accordo Reale Mutua-Fit, per gli internazionali di Roma