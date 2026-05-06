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Tg Sport – 6/5/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il calcio piange Beccalossi, il mago del dribbling dell'Inter - Serie A, gli arbitri per il 36esimo turno: Milan-Atalanta a Zufferli - Van Basten accusa "Le proprietà straniere affondano il calcio italiano" - Italia al Mondiale, Zampolli insiste: vertice Fifa il 20 maggio - Polonara dice addio al basket "Non sarò mai più quello di prima" - Sinner a Roma per fare la storia, esordio sabato al Foro Italico - Cassani fa le carte al Giro d’Italia 2026 /gtr