Cassani fa le carte al Giro 2026 “Mi auguro Pellizzari impensierisca Vingegaard”

ROMA (ITALPRESS) - Quello al via venerdì 8 maggio sarà il suo 35° Giro d'Italia. Ne ha fatti 12 in sella a una bici, arrivando a vincere due tappe, prima di ritirarsi e seguire le altre edizioni dalla cabina di commento, in una seconda vita che l'ha visto anche ricoprire, per sette anni, il ruolo di ct della nazionale azzurra. Anche per l'edizione del 2026, la numero 109 della Corsa Rosa, Davide Cassani sarà parte della squadra Rai che seguirà l'evento dalla prima all'ultima tappa. "So cosa vuol dire vincere, ma so soprattutto cosa vuol dire soffrire e lottare per arrivare al traguardo. Il Giro d'Italia è una grande storia di sport e di vita, perché dura tre settimane e i corridori sono in grado ancora oggi di fare delle cose straordinarie". Il percorso "come al solito è impegnativo, soprattutto nella terza settimana - spiega analizzando il programma della corsa -, anche se nella prima settimana ci sarà già il difficile arrivo del Blockhaus". Anche per lui, il grande favorito di quest'anno è uno: "Jonas Vingegaard. Ha vinto due Tour de France, una Vuelta e vuol vincere il suo primo Giro d'Italia". Tra i principali sfidanti, l'ex ct azzurro indica soprattutto un suo connazionale: "Uno che cercherà di batterlo sarà il nostro Giulio Pellizzari. Lo scorso ha fatto il gregario per 15 giorni, poi si è messo in proprio quando c'è stata la rottura di Roglic ed è arrivato sesto. Quest'anno è il capitano, ha già dimostrato di essere cresciuto tantissimo, arrivando terzo alla Tirreno e vincendo il Tour of the Alps e quindi lotterà per il podio, e mi auguro che possa davvero impensierire il danese". mec/gm/gtr