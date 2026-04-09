Tg Sport – 9/4/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A Montecarlo Sinner di forza ha la meglio su Machac, ko di Berrettini - Juventus, Spalletti disegna il futuro: nel mirino Alisson ed Ederson - Champions League: l’Atletico espugna il Camp Nou, il PSG travolge il Liverpool - Inter, il fattore Calhanoglu: si lavora al rinnovo del contratto - I campioni di Milano-Cortina da Mattarella e Papa Leone XIV - Donnarumma in lacrime per la Nazionale “MI sento responsabile” - Inclusione e lotta a discriminazione, Lnd lancia il corso per Community Coach gsl