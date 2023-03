Tg Sport – 9/3/2023

In questa edizione: - Milan, missione compiuta. Dopo 11 anni ai quarti di Champions - Troppo Bayern per il PSG. Ancora un flop dei parigini. - Champions Volley: Perugia vince e convince a Berlino - Settebello, vittoria in World Cup con una dedica speciale - La nostra atletica è vincente, il plauso di Stefano Mei agli azzurri - Michele Uva, un libro con nuove idee per la crescita del calcio gm/gtr