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Tg Sport – 18/5/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Jannik Sinner è il nuovo Re di Roma, trionfa agli Internazionali - Italia regina nel ranking ATP con quattro giocatori in Top 16 - Inter: 1-1 col Verona e grande festa Scudetto in Piazza Duomo - Serie A: volata Champions League infuocata dopo la 37esima giornata - Juventus: piano di mercato a rischio senza Champions - Milan: rebus Leão verso la sfida con il Cagliari - Fabio Di Giannantonio vince il Gp di Catalogna - La Barba al Palo - Che spettacolo il 'mezzogiorno di fuoco' azn