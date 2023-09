Tg Sport – 8/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Italia, l’11 di Spalletti con Immobile al centro dell’attacco - Stadio Roma, il sindaco Gualtieri proporrà un dibattito pubblico - l’Italia perde anche con la Lettonia, sarà 7-8° posto - US Open, Sabalenka rimonta e va in finale - Il Pallone Racconta - Inizia a Skopje l'avventura azzurra di Spalletti mrv