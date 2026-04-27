Tg Sport – 27/4/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Reti inviolate e luci spente a San Siro, Milan-Juve 0-0 - L’Inter frena e il Torino rimonta: 2-2 il finale - Caso Rocchi, Marotta: “L’Inter ha agito nella massima correttezza” - Inchiesta arbitri, ipotesi commissariamento Figc - Musetti e Sinner volano agli ottavi del Masters 1000 a Madrid - MotoGP, Alex Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio - Liegi-Bastogne-Liegi, Pogacar trionfa per la quarta volta - La Barba al Palo - Avviso ai calciofili, guai a fidarsi dei moralisti anti-Var azn