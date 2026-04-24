Home Video News Pillole Tg Sport – 24/4/2026
Tg Sport – 24/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Roma, ufficiale la separazione da Claudio Ranieri - Juve-Milan: Thuram in gruppo, attesa per Yildiz e Vlahovic - Milan, summit in sede: Furlani incontra Tare e Allegri - Nazionale, l'ipotesi Guardiola infiamma l'Italia - Barcellona, tegola Yamal: stagione finita ma mondiale salvo - Tennis, Madrid: Musetti debutta con una vittoria, Hurkacz battuto in 2 set - F1, Istanbul torna nel calendario dal 2027 - MotoGP, Pre-qualifiche GP Jerez ad Alex Marquez - Il grande canottaggio internazionale protagonista al Memorial D'Aloja ari/gtr