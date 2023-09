Tg Sport – 7/9/2023

In questa edizione: - Macedonia del Nord e Ucraina per capire chi siamo - Pallone d’Oro 2023, sfida tra Messi e Haaland - ItalVolley, cinque su cinque nel girone - US Open, un Alcaraz straripante accede alla semifinale - Al via il mondiale di Rugby con Francia-Nuova Zelanda - Sergio Massidda argento mondiale nel sollevamento pesi glb/gsl