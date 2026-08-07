Tg Sport – 7/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mancini definisce lo staff: Oriali team manager, Bollini vice - Juve, Spalletti verso l'Inter: mercato e campo al centro - Tentazione Turchia per Leao, l'Atletico punta Romero - Tuffi, Pellacani e Pizzini d'oro nel sincro 3m - Atletica U20, Doualla da applausi: è bronzo nei 100 metri - Masters 1000 Montreal, Darderi agli ottavi, si ferma Musetti - Elezioni Fifa, Infantino tra alleati e critiche europee mrv