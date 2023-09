Tg Sport – 6/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Spalletti a caccia del suo bomber, Raspadori in pole - Ganna vola alla Vuelta e si prende la rivincita su Evenepoel - US Open, certezza Djokovic e sorpresa Shelton - Formula Uno, polemiche alla Ferrari dal padre di Sainz - Egonu-Mazzanti, rottura totale e rischio Olimpiade - Serie A, Milano padrona tra i dubbi delle altre mrv