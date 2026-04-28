Manfredi: “Volley azzurro riparte sempre da zero, ma non ci nascondiamo”

MILANO (ITALPRESS) - "L'obiettivo nostro è vincere gli Europei, quest'anno è l'evento più importante. L'eventuale vittoria ti qualifica direttamente alle Olimpiadi di Los Angeles, è importantissimo potersi qualificare prima del tempo per poter programmare meglio altri due anni". Lo ha dichiarato il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi a margine della presentazione della stagione azzurra del volley 2026. "Noi diciamo sempre che partiamo da zero, ma non dobbiamo nasconderci. Ripartiamo come se non avessimo vinto nulla, ma lo facciamo con la consapevolezza che siamo l'Italia, una squadra forte. Al di là che siamo campioni del mondo, l'Italia deve sempre lottare per una medaglia: normalmente nei primi quattro dovremmo esserci, ma a tutti i livelli, sia nelle giovanili che a livello senior", ha concluso Manfredi. (ITALPRESS). mc/azn