Tg Sport – 5/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Al via l’era Spalletti, Buffon nuovo capo delegazione - Italbasket, il sogno dura poco e gli Usa volano in semifinale - Sinner eliminato dopo quasi 5 ore, out anche Arnaldi - L’ItalVolley batte la Svizzera, mentre scoppia il caso Egonu - L'Italia delle rotelle brilla ai Mondiali di pattinaggio corsa ari/gsl