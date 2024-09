Tg Sport – 4/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Errani e Vavassori in finale nel doppio misto agli US Open - Okoli e Brescianini i nuovi volti azzurri “Grande emozione” - Il Milan si affida al ritorno di Morata, dopo il caso Theo-Leao - Paralimpiadi, l’Italia continua a collezionare medaglie - Italia d’oro agli Europei di cable wakeboard gm/mrv