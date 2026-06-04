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Tg Sport – 4/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Roland Garros storico, sarà derby Cobolli-Arnaldi in semifinale - Nazionale, buona la prima per Baldini: Pio Esposito stende il Lussemburgo - Mercato Juventus: via Vlahovich, assalto a Kolo Muani, Sorloth e Mateta - Inter, accelerata decisiva per Marco Palestra - Milan, scoppia il caso Rafa Leao, il portoghese annuncia l'addio - Il Fair Play Menarini festeggia 30 anni con i grandi campioni dello sport /gtr