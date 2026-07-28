Mirri celebra la laurea di Marconi “Un ragazzo raro e di grande coraggio”

PALERMO (ITALPRESS) - Dalla promozione in Serie B conquistata con la maglia del Palermo nel 2022 fino alla laurea con 110 e lode all’Università degli Studi di Palermo. Ivan Marconi aggiunge un nuovo capitolo al proprio percorso personale e professionale, diventando il primo calciatore che ha militato nel club rosanero a conseguire la laurea nell’ateneo del capoluogo siciliano. Alla cerimonia era presente anche il presidente del Palermo, Dario Mirri, che ha voluto sottolineare il valore umano di Marconi, ricordando il contributo determinante dato durante gli anni in rosanero. “Ivan ha una storia straordinaria che conferma anche oggi quello che lui è: un ragazzo raro, un ragazzo che ha un’integrità morale e un coraggio fuori dal normale. Ricordiamo tutti quell’episodio straordinario, ma io ricordo non solo quello: durante tutta la stagione Ivan è stato determinante per costruire quella che poi è stata la storia recente del Palermo. Dalla Serie C riuscire a tornare in Serie B è stato veramente un miracolo, è stato un sogno. Ivan, insieme a tutti i suoi compagni e a mister Baldini, ha regalato ai palermitani veramente orgoglio”. Il presidente rosanero ha infine ribadito l’importanza del progetto condiviso con l’ateneo. “Lo stesso orgoglio che oggi ho visto negli occhi di Ivan, che si è laureato a Palermo secondo un percorso che ci lega con l’Università di Palermo da alcuni anni e che vogliamo ulteriormente rinnovare, confermare e rafforzare. Perché la cultura e la conoscenza sono i cardini, sono le fondamenta su cui costruire anche un’impresa sportiva, e i risultati sportivi sono il frutto di questa cultura”. xd6/gm/gtr