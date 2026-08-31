Tg Sport – 31/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inter di misura a Cagliari, aggancio in vetta - La Lazio piega il Genoa, Frattesi ancora decisivo - Como d'applausi a Napoli, impresa per Fabregas - Mercato Juve, Woltemade sorpassa Zirkzee - Milan, ufficiale Leao al Galatasaray e visite per Hutchinson - MotoGP, Marquez vince ad Aragon - US Open, clamorosa uscita di Djokovic, avanti Paolini e Stefanini - La Barba al Palo - Fabregas è l'Herrera dei tempi moderni azn