Tg News – 31/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fucilate al rave ad Aarau: arrestato un 43enne svizzero - Nepal, 903 morti e oltre 4200 dispersi dopo le inondazioni - Trump: “Iran nazione politicamente fallita, è morta” - Arrivati all’Avana da Di Battista i medici del Gemelli - Franceschini shock: “Convivo con il Parkinson” - Padre, madre e figlia di 5 anni trovati morti in casa a Roma - Istat, nel 2080 oltre 13 milioni di residenti in meno in Italia - Piantedosi su proroga di 15 giorni sospensione di Schengen con la Spagna - Previsioni 3B Meteo 1 Settembre gsl