A settembre 10 milioni di italiani in vacanza

ROMA (ITALPRESS) - Settembre si conferma sempre più un mese scelto dagli italiani per staccare dalla routine, complice il clima più mite, il minor affollamento e, in molti casi, prezzi più convenienti. Saranno circa 10 milioni gli italiani che trascorreranno almeno un periodo di relax nel mese di settembre, con una spesa media di 760 euro. È quanto emerge dall’Osservatorio Confturismo- Confcommercio, realizzato in collaborazione con Swg. Vacanze brevi, soprattutto, ma anche soggiorni più lunghi. 2,8 milioni di italiani sceglieranno una pausa di appena uno o due pernottamenti, mentre circa 3 milioni resteranno fuori casa da tre a cinque notti. Gli altri punteranno invece su vacanze più lunghe, di almeno una settimana. E se il mare resta protagonista, con il 41% delle preferenze, cresce anche l'attrattiva delle città d'arte, scelte dal 26% dei viaggiatori. La montagna si ferma al 18%. La maggioranza degli italiani resterà comunque entro i confini nazionali: il 71% sceglierà una destinazione italiana, mentre il 23% viaggerà in un altro Paese europeo e il 6% andrà oltre l’Europa. Tra le regioni, la più scelta è la Toscana, seguita da Campania ed Emilia-Romagna. All’estero, invece, in cima alle preferenze c’è la Spagna, davanti a Francia e Grecia. Per dormire, gli alberghi restano la prima scelta. Seguono le seconde case e i bed and breakfast. gsl