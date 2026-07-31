I giovani “ambasciatori” dell’Ue trasformano la bioeconomia in progetti concreti

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Club dedicati alla bioeconomia, laboratori, hackathon e attività rivolte a studenti e comunità locali. Sono alcuni dei progetti realizzati dagli “ambasciatori europei della bioeconomia” durante il primo anno del loro mandato biennale, avviato nel 2025 per promuovere in Europa un’economia sostenibile, circolare e competitiva. I giovani ambasciatori si sono riuniti recentemente a Bruxelles per il secondo campo estivo del programma. Un incontro per fare il punto sulle iniziative già realizzate e rafforzare il loro ruolo di comunicatori e collegamento tra cittadini, comunità scientifica e decisori pubblici. Al centro del progetto il principio secondo cui i giovani non devono essere soltanto consultati, ma coinvolti direttamente nella definizione delle politiche e delle soluzioni che riguardano il loro futuro. Nel corso del primo anno, gli ambasciatori hanno partecipato a conferenze internazionali e incontri sulle politiche pubbliche, avviato collaborazioni con università, centri di ricerca, startup, reti giovanili e autorità pubbliche e contribuito alla produzione di webinar, podcast e materiali educativi e di divulgazione scientifica. Il loro compito è rendere più accessibili temi complessi come biotecnologie, circolarità, gestione sostenibile delle risorse e transizione verso un’economia competitiva e resiliente, mostrando l’impatto della bioeconomia nella vita quotidiana. Gli ambasciatori sono sostenuti dalla Commissione europea, ma svolgono le proprie attività in modo indipendente abr/gtr (Fonte video: Commissione Europea)