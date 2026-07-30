Tg Sport – 30/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mancini e Ranieri si presentano, c’è fame di vittorie - Abodi “Scelta di Mancini apprezzata, il ct della Nazionale è il nostro ct” - Calciomercato: Inter su Romero, la Juve punta Zirkzee - Milan: sfumato Karetsas, Amorim vuole Soulè - Tennis, Musetti ai quarti a Washington - Sci, Brignone torna in pista a Cervinia - Sciabolatrici e spadisti azzurri senza medaglie ai Mondiali - La Barba al Palo - Bentornato, Mancio mrv