Mundialido 2026, il calcio unisce culture e comunità nel cuore di Roma

ROMA (ITALPRESS) - Si è conclusa con grande partecipazione l'edizione 2026 del Mundialido, il torneo targato ASI che da 28 edizioni trasforma il calcio in un'occasione di incontro tra popoli e culture. L'evento, svolto nel quartiere romano de La Rustica, ha coinvolto comunità straniere residenti a Roma, dando vita a un autentico momento di integrazione attraverso lo sport. Dopo la sfilata inaugurale delle delegazioni, il torneo ha regalato emozioni dentro e fuori dal campo, tra tradizioni, colori e grande entusiasmo del pubblico. La finale ha incoronato il Paraguay, vincitore sulla Colombia per 2-1, al termine di una sfida intensa e spettacolare. Un'edizione che conferma ancora una volta come lo sport sia un linguaggio universale, capace di abbattere le barriere e rafforzare il senso di comunità, nel segno dei valori dell'inclusione e della partecipazione. gm/gtr (Fonte video: ASI PLAY)