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Tg Sport – 3/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Formula 1: la Ferrari blinda Charles Leclerc - Juventus-Vlahovic, sarà addio: nessun accordo per il rinnovo, trattative interrotte - Panchina Napoli, intesa Milan-Allegri per la risoluzione - Calciomercato Inter: Dumfries va al Real Madrid, assalto a Palestra - Bologna, ecco Domenico Tedesco fino al 2028 - Roma Dybala, offerto il rinnovo biennale con ingaggio ridotto - Assoluti scherma al Pincio, Mazzone “Campionati integrati e inclusivi" /gtr