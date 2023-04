Tg Sport – 3/4/2023

In questa edizione: - Straripante Milan al Maradona, le romane vincono e convincono - Inzaghi, la Juve per risorgere dal momento no dell'Inter - Certezza Verstappen nel caos, Bagnaia scivola e vince Bezzecchi - Sinner, finale amara a Miami col trionfo di Medvedev - La Barba al Palo - Che tonfo, il Napoli! - Fisr, assegnati i primi titoli tricolore dell’E-Skateboarding gm/gsl/gtr