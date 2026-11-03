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Tg Sport – 3/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inter, a Rotterdam contro il Feyenoord per riscattare il derby - Juventus, l'infortunio di McKennie complica i piani di Spalletti prima dell'AZ Alkmaar - Emergenza ad Old Trafford, Gasperini sfida lo United da favorito - Napoli, sfuriata di Allegri e allarme infortuni verso Oporto - Morto Jesus de Miguel del Tenerife, colpito dal portiere avversario Owono - L’Atalanta crolla con il Parma, Sarri a rischio - La Fiorentina vince a Reggio Emilia e abbandona la zona retrocessione - Udinese, esonerato Runjaic, ecco Zanetti - Cobolli rinuncia a Parigi in vista di Torino - Atletica, Crippa festeggiato a New York gsl